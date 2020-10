TOP 09 chce, aby mohly firmy propouštět lidi bez důvodu a následující měsíc

„Situace na pracovním trhu je taková, že mnohá pracovní místa zanikají a zaniknou. Některá místa jsou sice podpořená státními financemi skrze Antivirus B, ale ta místa jsou ve skutečnosti mrtvá. Tito lidé jsou tak udržováni na místech v naivní jistotě, že mají práci,” sdělila v úterý Novinkám.

Chce proto, aby firmy mohly propustit své zaměstnance bez udání důvodu, a to hned další měsíc. Propuštění by ale dostali tříměsíční odstupné, na místo běžného dvouměsíčního. Dva měsíce z toho by platil stát. Její návrh by měl mít také jen omezenou platnost, tedy po dobu jednoho roku od účinnosti zákona.

Postupovat by pak podle něho mohly všechny firmy, nikoli pouze ty, které zasáhl koronavirus. „Návrh se týká kohokoli, je obecný,” vysvětlila.

„Je to příležitost hledat si práci jinde”

Podle šéfky TOP 09 je totiž nyní jen otázka času, kdy státem udržována místa zaniknou kvůli krachu celé firmy. „Potom by tito zaměstnanci nedostali žádné odstupné,” zdůvodnila.

Pro zaměstnance to bude podle Pekarové Adamové díky tříměsíčnímu odstupnému příležitost hledat si práci v jiném oboru nebo si doplňovat vzdělání. „Poptávka se přesouvá do jiných oblastí. Místa jsou. Celá řada prodejů se například přesouvá do on-linu,” řekla Novinkám.

Podle ní to nebude mít také ani vliv na nárůst nezaměstnanosti. „Nárůst nezaměstnanosti přijde tak jako tak. To, že budeme uměle chránit místa, která jsou mrtvá, nepomůže nikomu. Lidé by o tu práci přišli, jen o měsíc později,” dodala.

Stát podle ní nemá na to donekonečna podporovat finančně pracovní místa.