Téměř polovina lidí s koronavirem v českých nemocnicích tam vůbec nemusí být

V nemocnicích je hospitalizováno zhruba 42 procent pacientů s koronavirem, kteří mají lehký nebo bezpříznakový průběh a nemuseli by tam tedy pobývat. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) je to způsobeno tím, že se nemohou kvůli karanténě vrátit například do sociálních zařízení.