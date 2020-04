Šéfka TOP 09: Babiš nemůže chápat boj za otevření hranic. Tenkrát byl v Maroku

Výroky Andreje Babiše o uzavření hranic a zejména to, že se tváří, jakoby to nebyl žádný problém, jsou skandální. Zatímco naši občané bojovali, aby se hranice otevřely, on pobýval v Maroku. Komunistický prominent to nemůže chápat, o to důrazněji mu to musí být připomenuto.