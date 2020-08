Šéfka soukromé laboratoře: Musíme se dobře připravit na podzim

Když pandemie vrcholila, tak 700–800 vzorků denně, sedm dní v týdnu. Měli jsme rozdělené týmy na směny a střídaly se tak, abychom vzorky zpracovali do 24 hodin, na čemž jsme si zakládali. Testovali jsme primárně pro státní zdravotnická zařízení, která nebyla schopna vyhovět požadavkům, jež se na ně valily. Ta zase naléhala na nás, aby to bylo co nejrychleji. Tento objem jsme při tehdejším nastavení byli schopni zvládnout.

Na druhou stranu věřím, že cílem těchto výroků je, aby systém fungoval v maximálně dokonalé míře. Můj názor je ten, že bez soukromých laboratoří to nepůjde. Jsou tak významnou složkou systému, že je do toho vláda musí zahrnout. Máme teď za sebou 35 tisíc testů, a to nás řadí mezi nejvýkonnější laboratoře v zemi, státní i soukromé.

Cenu pro samoplátce jsme stanovili ještě předtím, než byla regulovaná, ve velmi podobné výši, jakou posléze stanovilo ministerstvo (1674 korun plus 82 korun za odběr). Řekli jsme si, že na tom nebudeme vydělávat, že je to z naší strany služba veřejnosti, ale samozřejmě potřebujeme pokrýt náklady, včetně personálních.

Nastavená cena nám vyhovovala, ale ukázalo se, že není akceptovatelná pro všechny, spousta zdravotnických zařízení testovat přestala, protože by to museli dotovat z peněz, které potřebují i na jiné účely. Aby bylo vyšetření zdarma pro úplně všechny, je potřeba se zamyslet nad tím, kdo by to platil a kde by se ty peníze braly. Testovat každého, kdo chce mít jen jistotu, nedává smysl, test na průkaz přímé infekce SARS-CoV-2 metodou PCR není levný.