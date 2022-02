Schillerová: Teď se fotím i na mobil, ale fotograf zůstal

iframe

Kdo vás naposledy vyfotil na sociální sítě?

(pousměje se) Teď jsem měla celou řadu fotografií z mobilu, protože třeba v rámci Sněmovny nestíháme, ale když jsem teď byla v poslanecké kanceláři, tak fotograf.

Takže máte nového?

Ne, pokračuje spolupráce. Původní fotograf spolupracoval i s hnutím ANO a fakturoval mu.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš vás ale za fotografie, které ministerstvo vyšly na dva miliony korun, kritizoval s tím, že ANO nebude za ty osobnější platit. Tak jak to je?

To byla nešťastně položená otázka (na tiskové konferenci) a na ni ještě nešťastnější odpověď. (…) Andrej Babiš mi několikrát říkal, že se mu některé fotky zdají trochu moc. Jsem taková, že dělám všechno na sto padesát procent. Takže jsem se samozřejmě i do toho položila, sedla jsem si i na kapotu celnického auta, abych lidem ukázala, kdo je celní správa, protože si ji neustále pletli s policií.

On ale kritizoval zejména cenu.

Myslím si, že to tak nebylo. Tiskovou konferenci jsem slyšela. Domníval se, že se ptají na něco jiného. Hnutí ANO zaplatilo za ty fotky, které byly prováděny nad rámec ministerstva financí, a tak to i zůstává. Nic jiného v tom není.

Vy jste se Andreje Babiše několikrát zastala, ať šlo o evropské audity, či další. Nečekala jste z jeho strany totéž?

Rozhodně nenaskočím na to, abych tady prala nějaké naše špinavé prádlo. Máme dobré vztahy. Umíme si věci vyříkat, a určitě si je vyříkáme mimo kamery.

Nevyříkali jste si to ještě?

Průběžně jsme se o těchto věcech nepřímo bavili, protože se potkáváme pracovně, a bavíme se o tom okrajově, ale věřte, že si to všechno řekneme ještě pořádně. Ale žádný problém není. Jedeme dál.

Takže to podle vás byla dobrá hodnota za dva miliony korun?

Byla to poctivá práce tiskového odboru ministerstva financí.

Zároveň jste přiznala, že snímky resortu plnily i vaše soukromé účty. A když snímky platilo hnutí ANO, je to označeno, zatímco u resortu ne. Nechytla jste se argumenty do vlastní pasti?

Moje účty, ať instagramový, či facebookový, jsou účty veřejné osoby. Využívali jsme je proto, že se tam lidé naučili chodit sledovat.

A pokud jsme označovali, že za snímky platí hnutí ANO, což jsme samozřejmě dělali, tak to byly snímky, kdy hnutí ANO platilo za reklamu. Samozřejmě se občas platila, když jsme měli pocit, že je to velmi důležité. To vždycky platilo hnutí ANO, což si můžete na transparentních účtech dohledat.

Podle některých právníků to, že jste fotky resortu neoznačovala, může naplňovat vzhledem k částce parametry trestného činu, protože šlo o „veřejné statky“, které jste využívala. Neobáváte se, že to nakonec budete muset platit vy?

Jsem právník a toho se skutečně neobávám. Neobávám se ani žádných následných kontrol.

Zajímá mě na tom, jestli jste chápala i tu kritickou vlnu ze strany veřejnosti?

Chápu to, že když někdo napsal titulek „1,9 milionu za Instagram Schillerové”, že to samozřejmě vzbudilo vlnu nevole, ale tak to nebylo. Ti lidé pracovali jako součást tiskového odboru a měli tabulkový plat.

Zaměstnanci ministerstva také našli knihy fotografií, na kterých například pózujete se svými spolupracovníky. K čemu měly sloužit?

Vůbec nevím, o jakou knihu se jedná. Dostala jsem jednu jedinou knihu fotografií jako dárek od kolegy, který s námi kdysi spolupracoval.

Má jít o ty samé, akorát kopie.

Ne, byla jedna jediná. Mám ji ve své knihovničce, ve svém pronajatém bytě. Kontrolovala jsem si to. (Dárce) dokonce novinářce, která se na to ptala, poslal i fakturu.

Takže zaměstnanci ministerstva lžou?

Ne, žádný další výtisk nemůže být. Byla jedna jediná kniha, kterou mi daroval k Vánocům.

Aktuálně jste představili stínovou vládu. Co je podstatou?

Má to být opoziční strategie komentovat politiku této vlády s železnou pravidelností.

Součástí je například i bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Nemůže vám řada skandálů, které ji provázely ve Středočeském kraji, ubližovat?

Vím o nich pouze z veřejného prostoru. Pokud by něco mělo nějaký trestně-právní charakter, tak by to dávno bylo.

Vy se neptáte svých kolegů, když je provází kontroverze?

V té době jsem s ní ani nějakým způsobem nespolupracovala, protože jsem byla na vládě, a ona na hejtmanství, a pak byla mimo politiku…

Byla významnou představitelkou hnutí, za které jste působila.

Musíte to brát tak, že se ty věci začaly objevovat před krajskými volbami. Politická motivace byla zřejmá. Do jaké míry, bylo či nebylo… Asi nějaké chyby udělala a některé věci také uznala. Myslím, že je teď potřeba, aby si to odpracovala.

Máte pocit, že byste v současné situaci vládli s touto stínovou vládou lépe?

Víte, snažím se být zdrženlivá. Já jsem velmi z některých kroků vlády zděšená. Teď jsem zděšena z rozpočtu.

Zvládla byste to lépe?

Určitě lépe než tato vláda.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) teď přepracoval váš rozpočet, který jste vy ještě schválili. V čem myslíte, že byl váš lepší?

On ho nepřepracoval. Vzal rozpočet připravený naší vládou, to je právě to nejvíc tristní, a vzal tupou tužku, a tam škrtal.

To není přepracování?

Není. Přepracování znamená, že budete mít rozpočet s naprostou jinou filozofií.

Nemůže být tou filozofií, že chce konsolidovat veřejné finance?

Filozofií škrtů není konsolidace veřejných financí. To je politika, kterou ODS, a v podstatě koalice SPOLU, dělala v roce 2010 a proškrtala se do další krize v roce 2012, kdy se všechny okolní státy už nadechovaly.

Stanjura argumentuje tím, že předchozí vláda zadlužila každého občana o 90 tisíc korun a že v této politice nechtěl pokračovat.

Pan ministr kalkuluje s čísly. Nechci snad ani věřit, že tomu vůbec nerozumí. On mluví o nominálním dluhu, který musíte porovnávat k HDP (hrubý domácí produkt). V roce 2013, kdy to oni předávali hnutí ANO, byl menší HDP než dnes.

A tehdy byl dluh 43,3 procenta HDP, a teď, když jsme předávali ministerstvo financí, i přesto, co jsme museli investovat do ekonomiky, bylo zadlužení 42 procent HDP.

Zeptám se jinak, neobáváte se prohlubování dluhu? Protože třeba procento, za které si nyní půjčujeme, je relativně příznivé. Jestli dovedete připustit, že vláda udělala i krok správným směrem?

Určitě souhlasím s tím – a bylo to i v souladu s naší politikou, a tak jsem se na to jako ministryně financí připravovala, kdybych pokračovala – že se musí konsolidovat veřejné finance. Měla jsem plán konsolidace. Pouze se neshodujeme v tempu.

Zdá se, že se vám role šéfky opozičního klubu zalíbila. Mýlím se?

Mě v mém životě bavila každá práce. A dělám ráda i tuhle práci s velkým nasazením.

Je to i důvod, proč se vám nechtělo přesouvat do Brna kvůli čelnímu místu na kandidátce do komunálních voleb? Uvažovala jste nad tím?

Ne, vůbec jsem nad tím neuvažovala. To byl nějaký šum novinářský. Spolupracuji s krajskou organizací. Navázala jsem s nimi velmi úzkou spolupráci během volební kampaně (do parlamentních voleb) a neformálně se bavíme, že bych kandidátku podpořila na nějakém spodnějším místě.

O víkendu proběhne volební sněm hnutí ANO (rozhovor probíhal v sobotu – pozn. red.). Proč jste odmítla nominaci na první místopředsedkyni?

Když jsem viděla tabulku, dostala jsem dvě nominace na první místopředsedkyni a dvanáct na řadovou místopředsedkyni. Taky jsem to cítila, že chci do vedení hnutí ANO. Dlouho už dělám v dresu hnutí ANO, a tak si myslím, že bych se měla podílet i na celostátní politice.

Ale vzhledem k tomu, že jsem předsedkyní poslaneckého klubu, což mě zaměstnává, věřte mi, na více než na sto procent….

Jaroslav Faltýnek byl také šéf klubu i první místopředseda.

Ano, ale byl předsedou klubu v době, kdy hnutí ANO bylo ve vládě, a ta role je trochu jiná. Když jste ve vládě, musíte se starat o prosazení zákonů, a když jste v opozici, musíte organizovat a určovat, kdo se bude na co zaměřovat. Zkrátka musíte spoustu dalších věcí studovat, protože se nevyjadřuji jenom k financím a k ekonomice.

Jenže první místopředseda bude zřejmě ten, který nahradí v čele hnutí ANO Andreje Babiše v případě, že bude kandidovat na prezidentský úřad. Očekávalo se, že to budete vy. Nemrzí vás to?

Je to příliš mnoho kdyby. Andrej Babiš se ještě ani nevyjádřil, zda bude kandidovat.

Cítíte ale, že první místopředseda bude první na řadě?

Uvidíme. Vůbec takhle nepřemýšlím.

Když se ještě vrátím k „foto“ aféře, zda jste se i kvůli tomu nestáhla trochu do ústraní?

V mých úvahách byla vždycky místopředsedkyně. Jiné ambice jsem si nedělala.

Takže nemáte ambici být ani budoucí možnou šéfkou hnutí ANO?

Nikdy nepřemýšlím takto dopředu.

Měl by podle vás Andrej Babiš jít do prezidentské kandidatury?

Když jsem zvažovala, koho bych chtěla za prezidenta, tak jsem vždycky chtěla někoho – a tak si myslím, že bude uvažovat většina našeho národa – koho mám vyzkoušeného, koho znám, kdo je silnou osobností, který může mě štvát, ale vždycky mě donutí přemýšlet o tom, co říká, což byl jak Václav Klaus, tak Miloš Zeman, a je to i Andrej Babiš.

Takže má kandidovat?

Za mě ano.

A věříte, že bude za rok prezidentem?

Má velkou šanci.

