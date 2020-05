Česko vyvíjí vlastní vakcínu na koronavirus, oznámil Vojtěch

„Česká republika zahájila přípravu k cestě k vakcíně na covid-19. Celá řada zemí usiluje o vývoj a Česko se zařadí do pelotonu těchto zemí,” sdělil v pondělí na tiskové konferenci Vojtěch.

„Koronavirus již zkoumáme nějaký čas. První laboratorní fáze byla již zahájena,” řekl Vojtěch. Celkově by měly být fáze tři.

Vakcínu nyní ve světě vyvíjí asi 80 laboratoří. Výzkum v tuzemsku vede internistka a kardioložka Věra Adámková. „Pro současný svět je to téma číslo jedna a představa, že by potom měl někdo jako prioritu jinou zemi, je velmi naivní,” zdůvodnila Adámková, proč by se Česko nemělo spoléhat na výzkum v jiných zemích.