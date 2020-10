Rozhodněme o návratu žáků do škol hned, vyzývá Plaga

Plaga napsal, že na pondělním jednání vlády opakovaně vyzval Prymulu, aby rozhodnutí oznámil nejpozději v úterý večer poté, co ministerstvo zdravotnictví v 18:00 aktualizuje data o vývoji epidemie. „Situace není dobrá, není na co čekat, školy, rodiče i děti potřebují vědět, jak to bude,” uvedl Plaga.