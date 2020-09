Roušky od státu dávají senioři dětem. Koronavirus je už neděsí

„Máme snad jediného klienta, který se extrémně bojí. Je to velmi vzdělaný člověk, profesor, dobře ovládá cizí jazyky, sleduje zahraniční zpravodajství a je na kyslíku. Pracujeme u něj ve speciálním režimu a trvanlivé potraviny mu dáváme do místnosti, kde je nechává tři dny, až poté si je převezme,“ dodala vedoucí Šrámková.

Jinak je tomu u domů seniorů a podobných zařízení. „Je to velmi nejistá doba. Volala mi jedna z devíti pečovatelek, že má teplotu. V ten moment jsem si představila, že celý tým ošetřovatelek by musel v případě, že bude pozitivní na covid, do karantény. To by znamenalo, že o naše klienty by se neměl kdo postarat. Mnozí už vůbec nemají rodiny a jsou na poskytování našich služeb zcela závislí,“ obává se manažerka sociálních služeb Fajstavrová.