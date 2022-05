Rakušan: Ubytování Romů vyřešíme do konce týdne

Dvě velkokapacitní zařízení pro romské ukrajinské uprchlíky v Jihomoravském kraji a na Vysočině by mohla být v provozu do konce týdne. Řekl to ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Další čtyři objekty v soukromém vlastnictví, které by měly romské běžence pojmout, má ministerstvo vnitra poptané.