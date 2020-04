Psi budou v Česku ostříháni dřív než jejich páníčkové

Podle vicepremiéra Havlíčka jsou psí salóny sice volná živnost, ale na hraně s řemeslem, proto budou moci otevřít od pondělí stejně jako provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalóny. „Je to podobný případ jako například výroba a oprava brašnářského zboží, sice živnost volná, ale je to na hraně se řemeslem, taky pouštíme od pondělí,“ uvedl Havlíček pro deník Právo.

„Ono se to může zdát úsměvné, ale jsme prostě národem pejskařů a ti lidé potřebují na jaře toho pejska ostříhat. Těch dotazů bylo obrovské množství. Stovky jich chodily jenom ke mně na mail. Takže jsme si to vyhodnotili a je možné to zařadit do té první skupiny těch profesí a budou tedy moci psy stříhat,“ řekl ministr Havlíček v pátek po poledni v rozhovoru pro Českou televizi.