Prymula: Kde nebudou lidé, je rouška zbytečná

Určitě jsme v dalších plánech vycházeli z reality, musí to mít hlavu a patu. Když budu po 25. květnu venku s lidmi, které znám a stýkám se s nimi, nemělo by logiku, abychom všichni měli roušky.

Křivka je zatím stále velmi příznivá. Pokud to takhle bude i nadále, můžeme být navýsost spokojeni. Hlavní prubířský kámen přichází teď, protože nás čeká velký balík rozvolňování. Zatím nám hraje do not nepříznivé počasí, ale musím říct, že je to skoro špatně. Nás zajímá přímá expozice, abychom z toho mohli učinit závěry. Radši bych byl, aby bylo pěkné počasí a lidé chodili tam, kam můžou.