Pro státy s více než 2500 nakažených je podle Hamáčka už pozdě

„Žádnému z evropských států se zatím nepodařil obrat v křivce nárůstu. To se podařilo v Číně a do jisté míry v Jižní Koreji. Pokud mají mít tato opatření šanci na úspěch, tak se musí udělat na začátku. Udělali jsme to na nějakých 90 případech. Pro státy, které mají 2500 případů, je podle odborníků už pozdě,“ prohlásil ve čtvrtek večer Hamáček.