PŘEHLEDNĚ: Jaká opatření budou platit od pondělí

Do restaurací, ke kadeřníkovi, do hotelů a penzionů, na sportoviště či na kulturní a sportovní akce tak nebudou moci lidé, kteří nejsou naočkovaní či neprodělali covid v posledních 180 dnech.

Výjimku z tohoto opatření ale budou mít lidé od 12 do 18 let. Nedotkne se to také těch, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou a „rozočkovaných“ občanů. Těm postačí testy.