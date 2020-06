Přehledně: Co se mění od pondělí 22. června

Umožňuje se pořádání veletrhů a sportovních akcí s maximální účastí do 5000 lidí ve stejný čas. Na těchto akcích je nezbytné rozdělení návštěvníků do sektorů s vlastním zázemím, například toaletami, občerstvením a vchodem při maximálním počtu 1000 lidí na jeden sektor. Odstup sektorů musí být nejméně čtyři metry. Počet sektorů na jednom místě nesmí přesáhnout pět.

Vojtěch: Chceme co nejméně omezovat a nastartovat ekonomiku

České dráhy vypraví první dálkové i regionální vlaky do Polska. Jde o poslední sousední zemi, která otevřela hranice. Rozjedou se například vlaky EuroCity z Prahy do Krakova a Varšavy. Obnoveny budou i denní spoje, které vyjedou ze Slovenska či Rakouska a přes Břeclav a Bohumín zamíří do Varšavy, Krakova, Gdyně a Přemyšle. V provozu budou i regionální spoje na trati přes polské Głuchołazy.