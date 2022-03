Praha přispěje uprchlíkům na stravu

Podle zpravodajů Práva se v Brně o podobných příspěvcích na stravu pro nově příchozí běžence nejedná, a to jak z pohledu města, tak kraje. Ani Moravskoslezský kraj zatím uprchlíkům na stravu nic přidávat nebude.

„Nemáme přesné informace, kde ti lidé jsou a do jaké míry to financuje daný ubytovatel. Samozřejmě jsme připraveni tyto věci také proplácet, ale musíme mít k tomu ty noty, které zatím chybí,“ řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO). Podle něj by se dala strava proplácet například z darů.