Poslanci jednají o rozpočtu na rok 2021, vystoupí Zeman

10:07 - Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek navrhnul, aby Sněmovna vrátila vládě návrh rozpočtu k dopracování. Měla by podle něj přizpůsobit příjmy ekonomické realitě a výdaje uzpůsobit pokračování koronavirové krize.

„Jak máme vůbec komentovat rozpočet, který je zcela mimo aktuální realitu. Budeme hlasovat o číslech, které neplatí a vláda to ví. Nevidím v tom sebemenší smysl. Nechci vládě vyčítat, že její predikce ze září už není aktuální, ale jaký má smysl na neaktuální predikci postavit rozpočet,” zdůvodnil.

10:00 - ODS nebude hlasovat pro návrh rozpočtu pro rok 2021 s deficitem 320 miliard. Podle Fialy návrh neobsahuje žádné záruky občanům, že bude lépe. „Považuji návrh za to, jaká vláda je v posledním roce - bezradná, rezignovaná a bez představy, co dál,” uzavřel svou řeč Fiala.

9:43 - Šéf ODS Petr Fiala přiznal, že sestavovat v současné době rozpočet je pro vládu těžká výzva. Zkritizoval ale plány kabinetu na roky dopředu, kdy se počítá s tím, že do roku 2023 se Česko zadluží ještě o dalších 826 miliard korun.

”Teď se rozpočtová loď řítí na útes a to, co se teď vláda nabízí, je po nás potopa,” míní Fiala.

Nelíbí se mu ani výše letošního půlbilionového schodku. „Deficit na letošní rok je to nereálný. Nikdo se nám nemůže divit, že považujeme tento rozpočet za vyvařený z vody a neodpovídá ekonomické realitě ani náhodou,” dodal.

9:28 - Rozpočet počítá s příjmy 1,488 bilionu korun a výdaji 1,808 bilionu . Schillerová také přiblížila, že počítá s rekordními investicemi, a to ve výši 186,6 miliardy korun. Rozpočet podle ní počítá s navyšováním důchodů i platů.

Ke konci října vláda napumpovala do ekonomiky v rámci pomoci tuzemské ekonomice v souvislosti s epidemií koronaviru 224 miliard korun.

9:25 - „Umím s tím žít. S čím bych ale žít neuměla, je to, že bychom naše občany nechali v této zdravotní a ekonomické krizi na holičkách. To se nestalo nikdy, co jsem ministryní financí, a nestane se to,” postavila se za rozpočet s deficitem 320 miliard korun šéfka státní kasy.