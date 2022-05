Poslanci budou opět jednat v noci. Schillerová mluví o porušování zákoníku práce

Na návrh předsedy poslanců ODS Marka Bendy pak také vládní většina odhlasovala to, aby se o naplánovaných bodech mohlo jednat po 19., 21. a 24. hodině, a to až do úplného projednání všech bodů. Fakticky to znamená, že schůze může trvat několik dní a nocí, nejpozději však musí skončit v pátek v poledne, nakdy je naplánována další mimořádná opoziční schůze k rostoucím cenám energií.