Pokud se děti vrátí do škol, nemůžou se otevřít obchody, tvrdí Plaga

Pokud je návrat žáků do škol skutečnou prioritou nejen pro @msmtcr , tak jiné změny opatření (např. otevření obchodů) nejsou možné a zvýšení sociálních kontaktů při návratu do škol musí být vyváženo povinným testováním ve výrobních firmách a maximálním využíváním home office.

V posledních dnech se mluví o tom, že by se od 22. mohly otevřít obchody, a to za přísných epidemiologických opatření. Část opozice tlačí vládu ale i k rozvolnění v oblasti služeb, obnovit provoz chce například u kadeřnictví.

Studenti maturitních ročníků by podle plánů vlády měli do škol nastoupit 1. března. Podle vládního materiálu by se pak v březnu do škol mělo vrátit přibližně 450 000 žáků a učitelů. Jejich návrat bude doprovázet pravidelné testování.