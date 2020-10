Počet účastníků náboženských akcí se sníží na 10

Od pondělí se sníží limit pro účastníky náboženských akcí, dosud může přijít až 100 lidí a nesmí zpívat, od pondělí to bude maximálně 10 lidí. Do tohoto čísla se počítá případně i ti, kdo obřad vykonávají. Bude třeba dodržovat povinné rozestupy a stále platí zákaz zpěvu. Oznámil to ministr zdravotnictví Roman Prymula.