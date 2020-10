Plošnému testování Prymula věří. Pomůže 17 tisíc studentů

„Tento způsob testování by nám zásadně pomohl identifikovat nakažené pacienty virem a izolovat je od seniorů a zranitelných skupin obyvatelstva a v důsledku toho neohrozit ekonomiku a chod společnosti. Pokud se nám podaří toto testování provést celoplošně a úspěšně, získáme tím jednak zásadní data o chování viru, a především nám to umožní nastavit výrazně cílenější systém karantény,” prohlásil ve svém historicky prvním televizním projevu ministr Prymula.

Ministr už dříve avizoval, že páteří projektu by měli být praktičtí lékaři, u kterých by se mohlo vystřídat až sto lidí denně. Jeho plán ale následně zkritizovali sami lékaři, kteří si stěžovali, že to prý nemají šanci stíhat a zároveň je jich velké množství v rizikovém věku, což by mohlo mít při nákaze za následek ochromení péče.