Plán, co bude po 25. květnu, neexistuje, přiznal Vojtěch

Plán toho, co se bude dít v případě zhoršení situace po 25. květnu, kdy je naplánovaná poslední vlna rozvolnění, neexistuje. Novinkám to v rozhovoru řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Pokud dojde k nějakým regulacím, budou podle něj regionální, nikoliv celoplošné. Jediné, co se podle něj po 25. květnu ještě bude regulovat, jsou hromadné akce. Povolené by mohly být ty do 500 osob.