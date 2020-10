Pendleři čekali na bezplatné testování na covid na bavorském přechodu i přes hodinu

Jiří Sýkora z železné Rudy byl jedním z pendlerů, který na odběrové místo přijel ráno, ale vzdal to. Vrátil se až kolem jedenácté dopoledne. „Ráno to bylo na dlouho. Teď jsem byl za deset minut hotový,“ řekl Právu. Podle něj je samotný odběr rychlý. „Je to tak, že vejdu dovnitř a zastrčím do skeneru kartičku německé pojišťovny. Pak nahlásím telefonní číslo a jdu na výtěr z krku,“ pokračoval Sýkora s tím, že výsledky testu jsou do dvou dnů. „Zavolají mi, jen pokud budu pozitivní,“ doplnil pendler.