Pákou na hospodské je pohrůžka 48 hodinami za mřížemi, tvrdí Zaorálek. Policie to odmítá

„Když policisté přijdou do restaurace, která má být zavřená, nejsou úplně bezmocní. Hospodský jim sice často řekne, že stejně otevře, až odejdou, ale těm 'vzdorujícím' policisté odpoví, že ho mohou zadržet až na 48 hodin, jelikož neuposlechl příkaz, který dostal od veřejné moci. Takže když mu takto pohrozí, zavře to,“ uvedl Zaorálek .

"Vlastně je to na způsob toho, že si hospodští nebudou dělat z policie srandu, jelikož má určité nástroje. Zákon nyní neumožňuje o moc více,“ doplnil sociální demokrat.

Na dotaz Novinek, zda se jedná o běžnou praxi, kterou policie během kontrol používá, ale reagovalo policejní prezidium odmítavě. „Nemám informaci, že by k tomu docházelo,“ řekl Novinkám Ondřej Moravčík z odboru komunikace.

Ačkoli následně připustil, že nemůže vyloučit, že k podobným excesům došlo. „Nedokážu za to dát ruku do ohně. Je nás (policistů) přece jenom čtyřicet tisíc. Takže rozhodně nejde kategoricky vyloučit, že to některý policista někdy použil,“ uvedl.