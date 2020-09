ON-LINE: Zemřelých s covidem je už přes milion

Otec dvou dětí, který přišel do Řecka z Afghánistánu, žil v táboře Malakasa severně od Atén. Poté, co se kvůli nákaze virem SARS-CoV-2 zhoršil jeho zdravotní stav, převezli jej do nemocnice v hlavním městě. S covidem-19 ale nakonec zemřel.