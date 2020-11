Oddlužení by mohlo místo pěti let trvat tři roky, schválila vláda

Úprava by měla umožnit i snazší přístup dlužníků s exekucemi do procesu oddlužení. „Exekuční srážky, které by za současné právní úpravy byly až do schválení oddlužení uloženy u plátce mzdy, bude možné použít přednostně na úhradu pohledávek výživného a ve zbytku na úhradu nákladů insolvenčního řízení,” uvedlo ministerstvo. Dlužník tak nebude nucen po provedení exekučních srážek hradit výživné a náklady řízení z nezabavitelné částky.