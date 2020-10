Od středy se zavřou všechny školy

„Máme jeden pokus, který musí být úspěšný. Nejbolestivější opatření, o kterém jsme rozhodli, je uzavření škol. Víme, kdy tyto školy otevřeme. To bude druhého listopadu, ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) to potvrdil,” uvedl premiér.

Vládní opatření pro školy bude trvat do 23. října, v následujícím týdnu budou následovat již vyhlášené pětidenní covidové prázdniny, které potrvají až do 1 listopadu. Děti by tak při příznivém vývoji mohly jít znovu do školy 2. listopadu.