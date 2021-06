Očkování zabírá, ukazují data

Doba do pozitivity po podání vakcíny

„Tehdy ještě nemůže být člověk plně chráněn,” upřesnil Dušek s tím, že imunita po očkování nastává do 14 dnů od aplikace látky.

Doba do hospitalizace s těžkým průběhem po podání vakcíny

Jedním z přínosů vakcíny by mělo být, že pokud očkovaného neochrání před nákazou, sníží alespoň riziko těžkého průběhu onemocnění.

Drtivá většina případů, kdy naočkování lidé skončili s těžkým průběhem v nemocnici, souvisí podle Duška s tím, že tito lidé byli vyššího věku a měli řadu dalších závažných onemocnění. S tím souvisí i to, že účinnost očkovacích látek obecně s věkem klesá.

I přes tyto komplikace sehrává očkování v nejzranitelnější skupině obyvatel nad 65 let významnou roli.

V těchto věkových skupinách je nyní proočkovanost nejvyšší. Například u seniorů starších 80 let má dokončené očkování již 60 procent z nich, dalších 16 procent dostalo první dávku a přibližně 13,5 procenta má zarezervovaný termín nebo vytvořenou registraci nebo jsou ve lhůtě po prodělání covidu. Celkem to teď vychází na přibližně 90procentní pokrytí této věkové skupiny. Podobně je na tom i skupina nad 70 let.