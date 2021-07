Očkovací centra bez registrace už nejsou jen v Praze

Do minulého týdne se přitom očkovalo bez registrace jen v pražském obchodním centru Chodov a hlavním nádraží, kde se očkuje jednodávkovou vakcínou od společnosti Johnson & Johnson a dvoudávkovou od Pfizer/BioNTech.

Od středy pak budou moci lidé dostat vakcínu bez předchozí registrace v obchodním centu Olympia v Brně-Modřicích. Místo bude mít kapacitu 800 lidí denně a bude otevřené každý den od 10. do 20. hodiny.

Kapacitu 800 lidí denně bude mít od středy očkovací centrum ve Foru Nová Karolína v Ostravě. Otevřeno tam bude každý den od 8. do 19. hodiny. Aplikovat se bude jednodávková vakcína od společnosti Johnson & Johnson.

Ve Zlínském kraji se budou moci lidé očkovat od středy v PSG aréně ve Zlíně, zdravotním středisku v Luhačovicích a také v Uherském Hradišti ve společnosti Medical Plus.

Česko má první případ nové mutace delta plus

Zařízení, kde zájemci dostanou vakcínu bez předchozího objednání, budou využívat vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Johnson & Johnson. Očkovat bez registrace se bude v čase od 8. do 15. hodiny.

Prvním očkovacím místem v Královéhradeckém kraji, kde se začne očkovat proti covidu-19 bez objednání, bude ve středu poliklinika EDUMED v Jaroměři. Očkování tam bude probíhat ve všední dny od 14. do 18. hodiny, a to zatím do konce července 2021.