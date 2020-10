Nejsme „vyžírkou v NATO“, brání se vojáci škrtům KSČM

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO ) ale požadavek komunistů přesunout 10 miliard korun z rozpočtu obrany do vládní rozpočtové rezervy přímo neodmítla, chce o něm ale jednat. Argumentuje, že bez hlasů komunistů menšinová vláda ANO a ČSSD nemá šanci rozpočet prosadit.

Připomněl, že armáda své úkoly plní a pomáhá i při pandemii, ale bez modernizace se neobejde. Dodal také, že musí plnit povinnosti v Alianci, která Česko v případě ohrožení ochrání. „Je to levnější než být sám. Bez modernizace budeme působit jako černý pasažér a trapný vyžírka,“ podotkl generál.

Také ministr Metnar nechce o škrtání ani slyšet. „Povodně, volby, covid. Na vojáky je vždy spolehnutí. Ale když jde o škrtání peněz, jako první se mluví právě o armádě. Jenže my už teď jdeme z hlediska rozpočtu na krev,“ uvedl včera Metnar.

Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM) řekla ve čtvrtek ČT, že chtějí deset miliard z armády převést do rezervy a použít je v souvislosti s epidemií. „Než věnovat finanční prostředky do děl, když to řeknu velmi lidově a stručně, tak pro nás je spíš zásadní, aby tyto prostředky byly věnovány na rezervu na další boj s covidem,“ řekla Vostrá.