Návštěva Pompea: Zaskočení Češi, zklamaní Američané

Šéf americké diplomacie zaskočil premiéra Andreje Babiše svým proslovem na tiskové konferenci po jednání delegací na Úřadu vlády. Zatímco čeští diplomaté předem věděli, že Pompeo se ostře pustí do Moskvy a Pekingu při projevu v Senátu, už netušili, že táž slova řekne ještě dřív před novináři ve Strakově akademii, neboť jednání delegací to ani nenaznačovala. O Rusku a Číně se tam Pompeo zmínil jen letmo.

„Těšíme se na spolupráci při dostavbě Dukovan. Pokud by tam měli mít zásadnější vliv Rusové, tak to by podkopalo nezávislost ČR,“ varoval Pompeo s tím, že USA chtějí, aby se Česko „dobře rozhodlo“. Podobně Pompeo mluvil i o výstavbě sítí 5G: „Je to volba ČR. Jsem si jistý, že uděláte dobré rozhodnutí, co se týče autoritářství a demokracie.“