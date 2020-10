Naštvaní restauratéři demonstrovali proti vládním restrikcím

„Při nynějších zprávách o nouzovém stavu není na co čekat, je za pět minut 12,” burcuje jeden ze svolavatelů akce Petr Pilát nazvané „Gastro bije na poplach, už toho máme dost!”, který je kuchařem a majitelem bistra.

Lidé se bojí, nechodí do restaurace

Od hlavního nádraží, kde se sešly na tři desítky lidí, demonstranti vyrazili na Václavské náměstí, dolů na Můstek a dále na Staroměstské náměstí a přes Mánesův most k úřadu vlády.

„Lidé se bojí, nechodí do restaurace, je to znát na tržbách. Chceme, aby se povolila opatření. Pro nás to byla práce, tu teď nemáme,” řekla Novinkám servírka Kateřina.