Nasaďte si roušku a zadejte se: Budou taneční s rouškou? Nikdo zatím neví

Roušky v tanečních, a to i u frekventantů kurzů, budou podle epidemiologa Romana Prymuly zřejmě nutností. „Pokud situace bude taková, že křivka nakažených covidem půjde na podzim nahoru, aby se mohly taneční konat, roušky musejí být,“ sdělil Právu Prymula s tím, že nevidí takový problém v přítomném doprovodu, lidé mohou sedět s rozestupy.

„Osobně jsem dostal požadavek od seniorů, kteří mají představu, že by tam rouška měla být, aby si mohli zatancovat se svými vnoučaty. Takže poměrně striktně požadují, aby tam byly roušky,“ uvedl Roman Prymula.

„Nechápu, proč by měly být povinné roušky v tanečních, kde účastníci podávají často větší fyzický výkon než ve školním tělocviku, kde roušky mít nemusí,“ řekl Právu taneční mistr Zdeněk Chlopčík, jehož taneční škola provozuje v Ostravě kurzy pro střední školy.

Moravskoslezská hygienička Pavla Svrčinová potvrdila Právu, že studenti při tanečních roušky mít nemusí. Pokud si ale například při závěrečném plesu půjdou sednout k rodičům, tak si ji budou muset nasadit. Na dotaz Práva, zda by pro tento případ neměla být aplikována pravidla pro restaurace, protože účastníci kurzu se přece půjdou ke stolu občerstvit po tanečním výkonu, řekla, že s tímto dotazem je třeba se obrátit na ministerstvo zdravotnictví. „Ta pravidla vytvořilo ministerstvo, nikoliv my,“ dodala Svrčinová.

Jednatel ostravské taneční školy Bolero Tomáš Ožana řekl Právu, že je ochoten se přizpůsobit situaci tak, že účastníci budou tančit v rouškách, pokud to aktuální opatření budou vyžadovat. „Představit si to umím s tím, že se bohužel budou muset vynechat rychlejší tance, jako je česká polka. A jednoznačně u kluků půjdou dolů saka, aby se moc nepotili a nebylo jim horko,“ řekl Ožana.

Brněnská taneční škola Starlet už počítá s kurzy v rouškách. Podle ředitelky Vlasty Burianové to bude velká kom­plikace, ale nic, co by se nedalo zvládnout. Přizpůsobí tomu veškeré hodiny. „Uvažujeme o zkrácení skladeb, s delšími pauzami mezi tanci a odstupy žáků od sebe,“ řekla Burianová. Společenský oděv bude stále platit pro dívky i chlapce. „Taneční jsou o společenském vystupování, takže ústupky ze strany obleků či šatů dělat nebudeme,“ dodala Burianová.