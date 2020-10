Nakažených zdravotníků přibývá, nejhůře je na tom Moravskoslezský kraj

Rostoucí počty potvrzených případů nákazy se nevyhýbají ani zdravotníkům. Zatímco kapacity lůžek pro pacienty lze do určité míry navyšovat, pokud by se systému zdravotní péče přestalo dostávat personálu, znamenalo by to zásadní problém. Nejvíce zdravotníků s koronavirem je v Moravskoslezském kraji.