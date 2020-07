Nákaza se v Moravskoslezském kraji rozšířila do dalších nemocnic a firem

Protiepidemická opatření pak hygiena nařídila i na Bruntálsku, a to na Oddělení ošetřovatelské péče Dvorce, protože zde vzniklo podezření na infekci u pacientky z Opavska.

Ve čtvrtek by hygienici měli vyhodnotit stávající opatření, spekuluje se o zmírnění opatření na Bruntálsku či Opavsku, kde se nákaza téměř nevyskytuje. To požadují starostové obcí v těchto regionech. Vzdálenost od ohnisek nákazy se prý značná. „Pro lepší představu vzdáleností: za lokální ohnisko v Plzni by musela být přijata opatření v Praze," uvedli starostové v dopise hygienikům.