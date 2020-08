Na zdravé lidi vakcína proti chřipce nejspíš nezbyde

Do Česka už dorazilo prvních 427 tisíc vakcín proti chřipce. Celkem by se měli praktičtí lékaři dočkat 850 tisíc balení, slíbil Svaz zdravotních pojišťoven. Z toho vyplývá, že dodávka nebude stačit ani pro všechny zdravotníky, osoby nad 65 let a rizikové pacienty, kteří mají nárok na očkování zdarma. Zdravý jedinec, který by si chtěl očkování zaplatit, je téměř bez šance.