Na remdesivir čekají tři české nemocnice

Přestože americký výrobce remdesiviru, společnost Gilead Sciences, má podle generálního manažera v ČR Pavla Březiny v tuto chvíli jen omezené množství zásob, od ledna pracuje na rozšíření výroby a umožní dodání léku do tří vybraných center v Česku na základě žádosti ošetřujícího lékaře. Do konce října by se měl lék, který by jim mohl zachránit život, dostat až k půl milionu pacientů v kritickém stavu na celém světě.