Na ČVUT pracují na respirátoru, který půjde vytisknout na 3D tiskárně

Do respirátoru pod názvem „CIIRC RPD5“ nesmí proniknout 95 procent pevných částic z okolí, svou účinností by se tak měl vyrovnat respirátorům s evropským označením minimálně FFP2.

V době, kdy je běžných respirátorů celosvětově nedostatek, což pociťují i lékaři a další exponovaní pracovníci, by to mohlo pomoci. Hlavní výhodou podle vědců je, že podstatnou část respirátoru půjde vytisknout kdekoliv po světě, kde to bude třeba.