Moravskoslezská hygiena ruší opatření. Lidé jsou naštvaní, že roušky neodloží

„To už je fakt na hlavu. Nic proti jiným městům, třeba Praze, kde už mají podobná čísla, jako byla u nás. Ale mají tam jiná, tedy spíše nulová omezení, oproti nám tady. Kromě tedy toho metra. Všude se ptám, ale nikdo mi to nevysvětlil. Takže teď plynule přejdeme z krajského omezování do celostátního omezování. Proč je tedy ten semafor?“ zlobí se například Michal Válek z Frýdku-Místku.

„Celé léto tady ve vedru dýcháme do těch propocených roušek v budovách i v MHD. Až z toho onemocníme, tak jsem zvědavá, kdo nám pomůže. Ruší nám a omezují akce. My jsme se s manželem rozhodli, že se odsud odstěhujeme do jiného kraje. Zvažujeme střední Čechy. Už máme nějaké nabídky práce i pronájmy vyhlídnuté. Tady se na lidi kašle a není to poprvé,“ svěřila se zase Právu pětatřicetiletá Kateřina H. z Třince.