Ministři zůstávají v Česku. Babiš pojede i na Krétu

Za hranice hodlají vyrazit také ministři zdravotnictví a zahraničí Adam Vojtěch (za ANO) a Tomáš Petříček (ČSSD), byť jen na pár dnů. Vojtěch prý plánuje vyrazit do Rakouska , ale většinu volna stráví v tuzemsku. „Asi pojedeme do Beskyd, zatím jsme s rodinou nic neplánovali,“ řekl Právu Petříček. Láká ho také Slovensko , a to okolí Velké Fatry.

Petříčkův partajní kolega, ministr kultury Lubomír Zaorálek, vidí svou dovolenou jako sázku do loterie. Plánuje sice zůstat v Česku, ale pokud „budou vedra a situace všude klidná“, ujede před úmorným počasím na sever do východního Německa k jezerům do Güstrow. „Je tam zámek, kde žil Valdštejn, tak je to i kus české historie. Jsou tam penziony, moc se tam nejezdí a lidé jsou tam příjemní,“ řekl Právu.