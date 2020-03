Počet nakažených stoupl na 109. Lidé se mohou testovat sami

Ministr také uvedl, že v pátek by mělo jít do oběhu 60 tisíc respirátorů, v příštím týdnu 290 tisíc respirátorů. V dalších týdnech vždy desetitisíce.

Vláda vyhlásila od čtvrtečních 14 hodin v České republice nouzový stav kvůli koronaviru. Zakázala také konání akcí s počtem lidí vyšším než 30 a od pátku zakázala vstup do restaurací od 20 hodin večer do 6 hodin ráno. Omezila také vstup do České republiky pro cizince a zakázala českým občanům vstupovat do rizikových zemí. Opatření mají platit po dobu 30 dnů.