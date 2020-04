Žáci budou ve škole bez roušek

Rodiče, kteří dítě pošlou zpět do školy, by podle ministra neměli mít dále nárok na ošetřovné.

Přehledně: Kdo se vrátí do škol a kdy

Již příští týden by se mohli studenti vrátit do budov vysokých škol, ale pouze omezeně ti z posledních ročníků a v počtu nejvýše pěti pohromadě. Mohly by se tak konat například státnice či rigorózní zkoušky.