Lidé nečtou zprávy. Policisté vracejí od česko-polských hranic desítky aut

„Změnu, která by snad měla být stvrzena v sobotu, čekáme začátkem příštího týdne,“ předjímají policisté na přechodu v Královci na Trutnovsku, kde denně odbaví na sedm set vozů, z nichž v průměru patnáct neprojede. „Lidi, kteří cestují za nákupy, obracíme zpět. Nečtou a neposlouchají zprávy do konce. Děje se to bez incidentů, občas nechápou, proč to jinde jde, a tady nikoliv,“ popsali policisté.