Lékař Balík: Těžký covid je nejčastěji u 50–60letých

Jak je na tom s počtem hospitalizací v současné době vaše oddělení?

Na intenzivní jednotce máme v současnosti čtyři pacienty (čísla ke čtvrtku tohoto týdne - pozn. red). Jednoho na intermediální úrovni na kyslíkové léčbě a tři kriticky nemocné pacienty na umělé plicní ventilaci, z nichž jeden je již odpojen z ECMO. Druhý je ve velmi závažném stavu postupně odpojován z podpory dýchání a ten třetí je ve velmi těžkém stavu se selhávajícím kardiopulmonálním systémem.

Jde o nemocné ve velmi vysokém věku?

Ne. Jde o věkovou hranici 40–60 let s řadou rizikových faktorů.

Kolika lidem byl od jara podán lék Remdesivir u vás na oddělení a v celé ČR?

U nás na oddělení byl remdesivir podán šesti lidem. V celorepublikovém měřítku šlo podle žádanek a jejich registru asi o 140 až 150 nemocných.

Objevily se od té doby nové léčebné postupy?

Ne, neřekl bych. Spíš zůstáváme nohama na zemi a upřesňujeme si indikace pro remdesivir, kortikoidy a pak i další doposud funkční léčebné postupy, např. podporu buněčné imunity pomocí léku Isoprinosine, který podáváme nemocným již od března a děláme na něj od jarních měsíců i klinickou studii.

Lidé nad 70 let mohou být ve skvělé kondici, takže mohou mít mnohem menší riziko než čtyřicetiletí obézní diabetici s vysokým tlakem.

Samozřejmě vždy velmi důsledně sledujeme u každého nemocného všechny imunitní reakce a podle toho léčbu uzpůsobujeme. Chceme být připraveni i v okamžiku, kdyby u nemocného došlo k přehnané autoimunitní reakci, abychom dokázali včas zareagovat. Ze získaných dat, která máme od března, mohu říci, že nám zatím tento postup vychází.

O léku Isoprinosine kolují informace, že je nedostatkový. Máte problémy s dodávkou?

Zatím ne, ale po pravdě máme velké obavy, aby k takovému stavu nedošlo jen kvůli tomu, že jej začne brát bez potřebné indikace veřejnost. V první řadě jde o lék, který při špatné indikaci může i ublížit, a měli by ho proto dostávat jen lidé, kteří mají laboratorní a klinické podklady k tomu, aby ho dostali. Navíc i jeho zásoby jsou omezené, a pokud jej budou užívat lidé bez indikace, pak samozřejmě může v budoucnu nastat okamžik, kdy lék nebude k dispozici pro nemocné, kteří ho skutečně potřebují.

Poslední dny neustále přibývá pozitivních lidí na covid-19, ale proti dubnu je méně hospitalizovaných. Je to dáno mutací viru, nebo tím, že se lidé nemoci již tolik nebojí a i s těžším průběhem zůstávají v domácí péči?

Nemyslím si, že by lidé s těžším průběhem zůstávali více v domácí péči. Spíš si myslím, že průběh nemoci je v současné době lehčí. Je to dáno zřejmě tím, že infekční dávka na jednoho člověka je menší, což může být i tím, že jsme už ten virus úspěšně propasírovali populací a nyní se přenáší v menším množství.

Navíc máme stále poměrně teplé počasí a je zřejmé, že i u koronaviru je důležitý faktor teploty a UV záření. Možná že až se ochladí a budou teploty kolem 10–15 stupňů, virus se začne opět šířit rychleji a s větší infekční dávkou. Dá se to předjímat na základě případů, které byly zaznamenány na zimních stadionech, chladírnách, jatkách apod., kde šíření bylo velmi rychlé a v daných skupinách lidí téměř kompletní.

Nicméně my tím onemocněním prozatím proplouváme úspěšně, 50–75 procent nemocných je asymptomatických a zbytek má ve většině případů mírný průběh. Může to být samozřejmě i tím, že vir mutuje, ale v tomto směru nemáme zatím téměř žádné relevantní informace.

Někteří odborníci měli obavy, zda si lidé z dovolených nepřivezou horší verzi viru. Zaznamenali jste nějaký takový případ?

Nejsem si toho vědom. Na toto téma existují prozatím informace jen na bázi domněnek, které nejsem schopen posoudit.

Srovnáte-li situaci se zahraničím, do jaké míry hraje kvalitní zdravotní péče roli ve smrtnosti lidí?

Myslím si, že vysoká smrtnost v některých zemích závisí právě na kvalitě zdravotní péče, na vybavenosti, kapacitě a systémovosti zdravotního systému, ale také na počtu edukovaných lékařů a zdravotního personálu. Jelikož na tuto nemoc nemáme žádný univerzální lék, tak velkou roli sehrává právě schopnost zdravotníků reagovat na situaci.

Přestože u nás na oddělení léčíme ty nejzávažnější případy remdesivirem, isoprinosinem a dalšími léky, jsem přesvědčen, že za našimi úspěchy stojí především perfektní práce našich lékařů a sester. Konkrétně na naší klinice a ve VFN je pro mne skutečně čest pracovat s tak skvělým týmem, který zde je.

Zejména u rizikové skupiny by očkování proti chřipce mělo být naprostou prioritou.

Řekl bych, že nyní v celé Evropě převažují lehčí formy, a nemám informace, že by byly jednotky intenzivní péče v nějaké zemi zahlcené nemocnými s covidem.

Změnil se od jara pohled na rizikové skupiny? Přece jen se v poslední době objevilo hned několik případů lidí ve velmi vysokém věku s asymptomatickým průběhem a naopak mladých sportovců s těžší formou…

Právě o tyto informace se velmi aktivně zajímám a na základě informací se snažím tipovat lidi, kteří mají nižší a vyšší rizika onemocnění. Je to i z preventivních důvodů; kdybychom se v budoucnu dostali do situace, že by některých léků byl nedostatek, tak abychom dokázali stanovit, kteří nemocní je skutečně potřebují.

Nyní jsou k dispozici obrovské soubory dat, ale i vědeckých studií, na jejichž základě dnes víme, že ne všichni onkologicky nemocní, lidé s oslabenou imunitou či lidé léčení imunosupresivy mají riziko, že onemocní těžkou formou covidu-19.

U mnoha nemocí již známe skutečné predispozice těžké formy onemocnění. Vysoký věk v tomto ohledu nesehrává takovou roli, jelikož i lidé nad 70 let mohou být ve skvělé fyzické kondici a nemusí mít žádné větší zdravotní problémy. Ve skutečnosti mohou mít mnohem menší riziko těžké formy covidu-19 než čtyřicetiletí obézní diabetici s vysokým tlakem.

Jaký je tedy nejrizikovější faktor?

Za typického pacienta s těžkou formou onemocnění považujeme dnes jedince okolo padesáti až šedesáti let, který je obézní, někdy až morbidně obézní s vysokým tlakem, špatně kompenzovanou cukrovkou a metabolickým syndromem. Tito lidé totiž na koronavirus reagují jinak než ostatní lidé, jejich buněčná imunita obvykle selže a nemocní se velmi rychle dostávají do velmi závažného stavu.

Jak pohlížíte na nošení roušek?

Považuji to za rozumné. Je to určitá daň, kterou musíme zaplatit. Je to i součást edukace veřejnosti, aby se nedopouštěla takových hloupostí jako chození na party v klimatizovaném klubu, kde se pije z jedné nádoby sektu apod.

Problematicky nyní pohlížím především na otevření všech škol, které se samozřejmě otevřít musí, protože zde téměř jedna celá generace přišla o půl roku života jen tím, že se nemohla řádně vzdělávat a stýkat se spolužáky.

Z dat z USA nicméně víme, že když se otevřou školy, tak se významně může zrychlit prostup populace virem, tudíž denní nárůsty pozitivně testovaných mohou vzrůst až o desítky procent. Naprostá většina dětí ale bude zcela asymptomatická, stejně tak většina učitelů, nicméně nikdo již neví, do jaké míry pak stoupne nemocnost celé populace. Je samozřejmě možné, že k žádnému navýšení nemocnosti nedojde.

Mohou lidé covid-19 prodělat opakovaně?

Vždy rozlišujme infekci (prodělání) a kolonizaci. Je možné, že pacient s dobrou slizniční imunitou a buněčnou imunitou může opět získat koronavirus a vyjde z testu PCR pozitivní. Pokud by mu klinicky a ideálně i laboratorně nic nebylo, je tím vlastně jen kolonizován a viru se opět za nějakou dobu zbaví. To je například publikovaných pár případů z Koreje a Nizozemska, jistě se to děje i jinde.

Množství koronaviru u něj nemusí být veliké a nakažlivost pro jiné subjekty také. Jelikož je ale imunita na koronavirus krátkodobá, stejně jako u chřipky, je možné se třeba při oslabení organismu infikovat o půl roku později a prodělat opět určitou formu koronavirové infekce. Tam už bude určitá příznaková forma vidět a virus se u něj nejspíš namnoží do většího množství.

Vrátilo se již vše z pohledu nemocnic ke stavu před březnem?

V nemocnicích na intenzivních péčích se v posledních měsících situace poměrně zklidnila. Dnes již neděláme žádná opatření, kdy bychom vyhradili pro nemocné s covidem-19 celá oddělení, která ve finále zela prázdnotou, protože i v nejhorším období v polovině dubna byla zaplněna jen ze 60 procent. Nejen v našem centru tak ve velkém převažují nemocní s jinou diagnózou.

Sdílíte obavy některých odborníků z podzimu, tedy z kombinace chřipky a koronaviru?

Ano, sdílím. Myslím si, že by bylo dobře, kdyby se lidé nechali očkovat proti chřipce, zejména u rizikové skupiny by to mělo být naprostou prioritou. Je zapotřebí mít v celé zemi připravenou rychlou diferenciální diagnostiku odlišující koronavirus od chřipky, protože patogenicita je podobná, nicméně nakažlivost je dramaticky odlišná. Proto je zapotřebí lidi s koronavirem izolovat. Uvidíme, co to přinese.

Nechci předjímat ani lidi strašit, i když bych je postrašit asi trochu měl, jelikož v posledních letech byla proočkovanost populace proti chřipce jen čtyři procenta, což je zoufale málo.

Lidé si zřejmě stále neuvědomují, že i chřipka může být velmi závažné onemocnění…

Ano, je to zřejmě tak, ale chřipka může mít naprosto devastující průběh. Na našem oddělení léčíme nejtěžší formy chřipky a věřte, že i těžká chřipka může plíce zničit takovým způsobem, že může mít dotyčný v konečném důsledku mnohem závažnější následky než lidé po prodělané těžké formě covidu-19.

Co lidem doporučíte na podzim?