Krizový štáb jedná o koronaviru. Čekáme na zahájení tiskové konference

V plném provozu se pak do začátku letních prázdnin neobnoví ani školní výuka. Již příští týden by se ale do škol mohli v omezeném počtu vrátit vysokoškoláci, 11. května pak studenti posledních ročníků. Starší žáci nastoupí zřejmě až v září, ale první stupeň základních škol by se mohl nepovinně vrátit do lavic už na konci května.