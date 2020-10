Když se nenecháte očkovat, epidemie nezmizí, vzkazuje Prymula

„Pokud by nedejbože nastala situace, že by se proočkovalo jen osm procent populace, tak si troufám říct, že by tu ten virus dále koloval v podobné míře. Pak bychom v podobné křeči působili dalších mnoho měsíců. Nicméně já doufám, že se to nestane a lidé pochopí, že tady to očkování skutečně na místě je,” uvedl na dotaz Novinek ministr.