K okénku pouze kvůli „vystravování”, konzumace alkoholu se přesune do soukromí

Jedním z opatření, které vláda v rámci boji s epidemií koronaviru zavádí, je zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. To by spolu s uzavřením veškerých stravovacích zařízení, jakou jsou restaurace, hospody, bary či kavárny mělo znamenat, že se konzumenti přesunou do svých domovů.