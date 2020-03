Jízda kolem osení přežila totality. Zkosil ji koronavirus

„Zdá se, že omezení shromažďování ještě nějakou dobu potrvá. Musel by se stát zázrak, aby se letošní akce konala. Už jsme se o tom bavili a vypadá to špatně. Možná bychom to mohli udělat bez líbání kříže. Možná bychom mohli omezit pohoštění i požehnání v kostele. Ale asi nezabráníme tomu, aby se lidé v Lukavci shromáždili. Bavil jsem se o tom i s lékařem a říkal, že by to nebylo dobré,“ řekl Právu organizátor akce Václav David.