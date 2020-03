Jihočeský kraj žádá uzavření hranic

Situaci lze podle ní řešit i dalším způsobem. „A sice, že tito pendleři, kteří chtějí v cizině pracovat, mohou v tom místě dočasně bydlet. A ti, kteří by chtěli zůstat doma, by měli mít tuto možnost, aniž by podstupovali riziko ztráty zaměstnání,“ dodala.

Do příhraničních oblastí v Rakousku a Německu dojíždí z jihu Čech za prací tisíce lidí. V současné situaci však řada továren i tam své provozy uzavírá sama. „Řekli nám, že v příštích čtrnácti dnech přerušujeme práci, a tak jsem se vrátil zpátky do Čech. Uvidíme, co bude dál,“ sdělil Právu muž, který si nepřál uvést jméno. Doplnil, že podle něho to bude podobné i u dalších zaměstnavatelů v příhraničí.