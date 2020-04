Tisková konference krizového štábu

Lidé podle čtvrtečního rozhodnutí vlády mohou sice volně cestovat za hranice, doposud však není jasné, za jakých podmínek. Zda bude cesty někdo kontrolovat či za jakých okolností se mohou lidé vrátit do České republiky.

V obou případech ale platí, že pokud bude test negativní, nebudou muset lidé do 14denní karantény. Do ní půjdou, pokud test nebudou mít. Pendleři by pak měli doložit jeden test za dva týdny.