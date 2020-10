Je to experiment vhodný pro armádu, tvrdí o plošném testování praktický lékař

„Je to experiment vhodný pro armádu. Je vidět, že vůbec neví, co všechno praktičtí lékaři v tuto dobu dělají. Protestovat na covid-19 během čtrnácti dnů celou populaci v ordinacích praktických lékařů je úplný nesmysl. Nebo jde o záměr zlikvidovat primární péči,“ uvedl Nečas.

Podle Nečase patří nejméně třicet procent praktických lékařů v zemi věkově mezi vysoce rizikové i nemocné seniory, kteří jsou rádi, že stíhají současný nápor práce. Zařadit do svého denního pracovního režimu i testování na covid-19 je tak podle Nečase neproveditelné.

„Průměrná ordinace praktického lékaře registruje 1600 pacientů. To by znamenalo denně otestovat v ordinaci 160 pacientů. Jde dle návrhu ministra o deset pracovních dní. Tito i pozitivní bezpříznakoví pacienti by se hromadili v čekárnách a předávali si vzájemně virus,“ dodal Nečas.